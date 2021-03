Hjulmand (ct Danimarca): “Duro colpo non avere Eriksen. Per le prossime gare conservo una speranza”

I recenti casi di positività in casa Inter hanno costretto l’Ats di Milano al rinvio della gara contro il Sassuolo. I calciatori in partenza per raggiungere le proprie nazionali sono stati bloccati, come previsto dal protocollo sanitario. La Danimarca aveva rinunciato così a Christian Eriksen, pubblicando anche un comunicato ufficiale. Il ct Kasper Hjulmand, però, non ci sta e conserva ancora una speranza per le gare future.

Ai microfoni di Tv 2 Sport il tecnico ha commentato: “Provo davvero fastidio a dover rinunciare a Christian Eriksen, perché è un giocatore chiave per il nostro gioco. Capisco però che in Europa adesso la situazione è questa e ci sono diverse restrizioni. E’ dura fare a meno di lui e di Dolberg nella gara contro l’Israele e non è certo che possa far parte del gruppo nei successivi match contro Moldavia e Austria. Dobbiamo valutare nei prossimi giorni come si evolve la situazione, speriamo che tutto si risolva per il meglio”.

