Forlan: “Ho un bellissimo ricordo dell’Inter. I nerazzurri hanno grandi chance di vincere lo Scudetto”

Diego Forlan non ha vissuto un’esperienza entusiasmante, in termini di prestazioni, con la maglia nerazzurra. All’Inter 18 presenze e soli 2 gol nella stagione 2011-2012. Ai microfoni di tuttomercatoweb.com, l’attaccante uruguaiano è tornato a parlare della sua esperienza a Milano e ha espresso il suo parere sull’attuale Inter di Antonio Conte.

ESPERIENZA SPETTACOLARE – “L’esperienza all’Inter è stata spettacolare, ho dei bellissimi ricordi dei nerazzurri, della città di Milano e della Serie A più in generale. Purtroppo i tanti infortuni non mi hanno permesso di giocare con continuità come avevo fatto per esempio al Manchester United, al Villarreal o all’Atletico Madrid, e il sapore che mi resta in bocca è ancora oggi un po’ amaro. L’affetto che i tifosi italiani mi dimostrano tuttora in giro per il mondo mi rende tuttavia veramente orgoglioso, oltre che eternamente grato“.

CHANCE PER LO SCUDETTO – “Conte sta facendo un grandissimo lavoro, proprio come aveva fatto in passato alla Juve. Si nota la sua mano sulla squadra, i nerazzurri lavorano da tanto tempo insieme e oggi sono riusciti ad acquisire un vantaggio di classifica molto importante. Non sbilanciamoci troppo, ma quest’anno l’Inter ha davvero grandi chance di interrompere il monopolio della Juve e soffiarle finalmente lo Scudetto. Conte, d’altronde, sa bene come si fa a vincere“.

