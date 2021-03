Nazionali, De Boer dirama le convocazioni per l’Olanda: out De Vrij

Per l’Inter sono giorni movimentati dopo i diversi casi di positività riscontrati. Nei prossimi giorni ci saranno le gare delle varie nazionali, a cui però alcuni interisti non potranno far parte. Dopo la rinuncia della Danimarca per Eriksen e la convocazione di Lukaku da parte del Belgio, anche l’Olanda ha diramato le convocazioni. La squadra di De Boer, ex allenatore dell’Inter, sarà impegnata il 24, 27 e 30 marzo rispettivamente contro Turchia, Lettonia e Gibilterra.

A questi incontri non farà parte Stefan de Vrij. Il difensore nerazzurro, infatti, è uno di quei calciatori che è risultato positivo al Covid, insieme a Vecino e ai casi precedenti di D’Ambrosio e Handanovic. Il calciatore classe ’92 non è stato inserito nella lista, dove invece faranno parte gli “italiani” De Ligt e De Roon.

