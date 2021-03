De Vrij fuori dalla lista dell’Olanda. De Boer: “Spero possa raggiungerci in un secondo momento”

Stefan de Vrij è risultato positivo al Covid ieri, insieme al centrocampista dell’Inter Matias Vecino. L’olandese non sarà quindi a disposizione della Nazionale per le prossime gare, quando affronterà Turchia, Lettonia e Gibilterra. Frank De Boer, vecchia conoscenza dei nerazzurri, ha diramato le convocazioni per l’Olanda e il difensore classe ’92 non fa parte della lista. Il ct non ha nascosto comunque il rammarico per la sua assenza, affrontando l’argomento in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “E’ una situazione fastidiosa per lui e per questo motivo non possiamo convocarlo. Dobbiamo vedere come si sviluppa la situazione e se De Vrij potrà raggiungerci in un secondo momento. Ho comunque un buon sostituto: Jeremiah St Juste. Può giocare sia come terzino che come centrale di destra, è fantastico e spero che possa fare il suo debutto con la Nazionale”.



