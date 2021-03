UFFICIALE – Inter, nuovo positivo nel gruppo squadra dopo i tamponi di ieri

Si trova nelle settimana probabilmente più complicata della stagione in questo momento l’Inter di Antonio Conte. Ad aver messo in ginocchio la formazione nerazzurra negli ultimi giorni è stato il focolaio da coronavirus che ha colpito fino a questo momento cinque tesserati complessivamente. Dopo Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Matias Vecino e Stefan de Vrij, il club ha infatti comunicato ufficialmente la positività anche di un quinto membro.

L’Inter, che ha diffuso da pochi minuti la nota in riferimento al nuovo caso, stavolta si è limitata a comunicare il tampone positivo di un quinto membro del gruppo squadra, senza rivelarne il nome. Per cui potrebbe anche appartenere alla squadra di collaboratori di Antonio Conte e non necessariamente ad uno dei calciatori. Questo il comunicato: “FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri – comunica che è risultato positivo un membro del gruppo squadra. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il gruppo”.

L’INTERVISTA DI CHRISTIAN ERIKSEN >>>