L’Inter pensa al futuro: Casadei rinnova fino al 2024

Oltre al presente in ottica Scudetto, l’Inter sta pensando al futuro: come riporta Tuttosport, il club nerazzurro ha blindato Cesare Casadei, uno dei giocatori più importanti della Primavera guidata dall’allenatore Armando Madonna. Il giovane centrocampista classe 2003 ha prolungato il contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024. La società vuole pianificare al meglio il futuro e i giovani che il club ha in casa potrebbero essere la basa su cui fondare l’Inter che verrà.

