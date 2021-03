Ora è davvero ufficiale, non ci sono più dubbi. L’Inter lancerà martedì 30 marzo il suo nuovo logo, come anticipato in queste ore. Il club nerazzurro ha confermato le indiscrezioni con un video pubblicato sui social, ripercorrendo la storia di tutti i suoi stemma: “Sono pronto, -3”.

E’ partito ufficialmente il countdown:

MURIEL IL SOGNO PER LA CHAMPIONS: L’INTER CI PROVA >>>