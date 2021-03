Skriniar: “L’Inter non vince da 10 anni, ora voglio lo scudetto. Nazionale? Ha deciso l’Ats, il club non si è opposto”

Milan Skriniar, fresco vincitore del premio “Miglior giocatore slovacco 2020”, si è concesso ai microfoni di Pravda per commentare il premio e fare il punto sulla sua stagione e quella dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Pensavo di arrivare nei primi posti, ma non di vincerlo perché l’anno passato non è stato del tutto buono. I premi individuali fanno piacere, ma ora vorrei anche vincere con l’Inter ma anche con la Nazionale. Non ho ancora un trofeo di squadra, vorrei finalmente vincerne uno”.

Scudetto ad un passo: “L’Inter non vince nulla da 10 anni, c’è un’atmosfera particolare a Milano. I tifosi sono incredibilmente vicini alla squadra, nonostante non siano con noi allo stadio. I miei compagni di squadra si sono congratulati con me per questo premio”.

Il rebus con l’Ats di Milano: “Il club avrebbe preferito fossimo rimasti a Milano. Hanno deciso le autorità, l’Inter non avrebbe potuto dirci nulla in caso di via libera. Le autorità ci hanno permesso di viaggiare e l’Inter non ha creato problemi”.

