VIDEO – Primavera Inter, la pennellata su punizione di Casadei contro la Roma

Il giovane centrocampista nerazzurro protagonista di una bellissima punizione

Recentemente l'a.d. dell'Inter, Beppe Marotta, ha affermato che il club nerazzurro è in possesso di uno dei migliori settori giovanili. La punizione di Casadei - in Roma-Inter 1-1 - è forse la prova tangibile delle dichiarazioni del dirigente. L'Inter dovrebbe puntare di più sul vivaio per la prima squadra?