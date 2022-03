Primavera dell’Inter pre-convocati dall’Argentina: chi sono i fratelli Carboni

Due grandissimi talenti nerazzurri

Iniziamo dal più grande, Franco. Classe 2003 , ha iniziato nel Lanús per poi trasferirsi al Catania. È un giocatore di fascia che predilige giocare sulla sinistra. Ha ricoperto anche il ruolo da seconda o punta centrale ma negli ultimi anni si è specializzato come terzino/esterno sinistro.

È stato già più volte convocato in prima squadra, spesso e volentieri si allena anche con i grandi. Ha giocato sia in U-17 che in U-18 con l'Italia ma la pre-convocazione dell'Argentina potrebbe far vacillare il suo futuro in azzurro.