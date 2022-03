Mercato Inter – Dybala, il giorno della verità si avvicina

Il punto della situazione

Pietro Magnani

Paulo Dybala forse in questo momento starà vagliando tutte le sue opzioni, cerando di scegliere la migliore. L'argentino, in scadenza con la Juventus, è in fase di rinnovo ormai da due anni. Gli ultimi mesi hanno però pesantemente incrinato il rapporto con i bianconeri ed ora quella che sembrava una formalità è diventata invece una trattativa complicata. L'Inter, ovviamente, è alla finestra, ma non solo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport entro pochi giorni, probabilmente giovedì, il dado verrà tratto. L'agente di Dybala è in Italia per mediare con la Juve ma la fumata bianca sembra distante. Le parti a ottobre erano praticamente accordate per la permanenza alla Juve, ma poi Arrivabene ha scelto di "tirare la cinghia" sulle cifre, complici forse anche i tanti infortuni del numero 10. Questo, unito all'enorme esborso economico sostenuto invece per Vlahovic ha evidentemente faccio storcere il naso a Dybala, che ora non è più così convinto di restare a Torino.

La Juve mette sul piatto 7 milioni per 3 anni, decisamente meno di quanto pattuito. L'Inter invece, che con gli addii a Vidal, Vecino e forse Sanchez, libererà moltissimo spazio salariale, pare abbia già proposto 7,5 milioni + bonus per 5 anni. Un'offerta decisamente più allettante. Resta però da vedere se la Joya seguirà il cuore, l'orgoglio o il portafoglio. Torino infatti resta, almeno in teoria, la sua prima scelta, ma il trattamento ricevuto potrebbe portarlo a cercare rivalsa proprio in un club rivale come l'Inter.

Da non sottovalutare però anche il lato economico. L'Inter può arrivare fino ad un certo punto, a differenza dei ricchissimi club di Premier, mai del tutto defilati in queste operazioni, e di Barcellona ed Atletico, vigili anch'essi su Dybala. Quale sarà il futuro dell'attaccante non bisognerà però aspettare molto: entro fine settimana il quadro dovrebbe essere, se non definitivo, perlomeno molto più chiaro.