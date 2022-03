MVP Passione Inter – Lautaro si rilancia in Top 10, Barella cerca l’allungo

I migliori in campo votati dai nostri lettori

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

L'Inter torna alla vittoria ed al goal e lo fa con una scorpacciata contro la malcapitata Salernitana. Mattatore di serata Lautaro Martinez, che dopo un digiuno senza fine si rifà alla grane con una tripletta. Al secondo posto si piazza un Barella da urlo, che regala due assist al toro e poi mette lo zampino con passaggi chiave in tutti e 5 i goal della squadra. Terzo posto di giornata per un eterno Edin Dzeko, che prima regala la palla del 3 a 0 al Toro e poi si mette in proprio siglando la doppietta per il pokerissimo finale.