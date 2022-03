Sanchez e i “mal di pancia” per lo scarso impiego: addio inevitabile?

Il cileno a giugno probabilmente saluterà

Alexis Sanchez all'Inter viaggia sulle montagne russe. Periodi di alti e bassi clamorosi, come dimostrano anche i primi mesi di questo 2022. Dopo aver regalato all'Inter la Supercoppa ed alcune prestazioni e reti pesanti, il "Leone in gabbia" come si è auto definito il cileno, ha smesso di ruggire all'improvviso così come aveva cominciato. Il suo atteggiamento potrebbe anche essere scomodo per Inzaghi, in una squadra in cui lo spogliatoio è cruciale le primedonne sul viale de tramonto non sono propriamente ben viste. Ecco perché riprende quota, dopo alcune settimane di "pace" l'ipotesi di un addio a giugno.