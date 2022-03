Mercato – L’Inter a caccia di goal per la prossima stagione: sondaggio per Suarez?

I nerazzurri cercheranno l'affondo?

Luis Suarez è senza dubbio, nonostante la flessione di questa stagione, uno dei migliori bomber della sua generazione. L'uruguagio ha lasciato il segno ovunque: Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid ne sanno qualcosa. Implacabile, eccentrico e spettacolare, Suarez ha vinto ovunque e non per caso. A giugno però la sua avventura con i Colchoneros molto probabilmente terminerà. L'attaccante si sente ancora competitivo e vuole rimettersi in gioco in un grande club, anche se non ha ancora scelto la sua futura destinazione.

Secondo quanto riportato da Marca, sono diverse le squadre interessate a Suarez, nonostante i 35 anni suonati. L'uruguagio però per ora sta prendendo tempo, in attesa della chiamata "giusta", magari proprio dall'Atletico per un prolungamento. Per ora però Simeone ed il club non lo hanno convocato, indispettendolo. Ecco perché starebbero salendo le quotazioni di un approdo all'Ajax, al Siviglia o... all'Inter! Suarez preferirebbe forse rimanere in Liga, magari proprio per "vendicarsi" verso Atletico e Barca, ma i nerazzurri sarebbero in agguato, pronti a sfruttare l'occasione. Resta da capire però quali sarebbero le cifre: ad essere sinceri è difficile pensare che Marotta decida di svenarsi per quello che sicuramente è un campione, ma avviato decisamente verso il tramonto della propria carriera. I piani della società sono evidenti: investire con parsimonia su giovani di prospettiva. E Suarez decisamente non rientra in questi parametri.