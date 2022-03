Klopp: “L’Inter non verrà in vacanza, per fortuna non c’è Barella”

L'allenatore tedesco: "Il risultato dell'andata non deve ingannare"

Klopp - tecnico dei Reds - ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani sera tra Liverpool e Inter : "Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che siamo già qualificati, manca ancora una partita da disputare".

"L'andata a San Siro è stata molto difficile e il risultato finale non deve ingannare - ha continuato Klopp - Sappiamo che l'Inter ha tanta qualità e viene da una vittoria per 5-0. Per fortuna contro di noi non c'è Barella che ha fatto due assist con la Salernitana. Loro non verranno qui in vacanza e domani ci affronteranno per vincere, ma noi faremo lo stesso".