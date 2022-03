Liverpool-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi si gioca la carta Correa?

Le ultime da Appiano in vista del big match dell'Anfield

Ci siamo, è la vigilia di Liverpool-Inter. Inzaghi sogna l'impresa impossibile e intanto studia la miglior formazione da mandare in campo nel tempio dell'Anfield.

Secondo La Gazzetta dello Sport , i maggiori dubbi e ballottaggi sono in attacco: Lautaro sembra avere il posto certo. Affianco a lui, il tecnico piacentino potrebbe giocarsi la carta Correa .

L'argentino non ha i 90' nelle gambe ma negli ultimi giorni si è mostrato in grande crescita. Potrebbe dunque riposare Dzeko, pronto a entrare in una staffetta con il Tucu. Sanchez pare partire ancora fuori. Confermato Perisic sulla sinistra, ieri il croato si è allenato al 100% e si è messo alle spalle il problema pre-Salernitana.