Verso il Liverpool: l’Inter passa il turno di Champions se…

Squadre in campo domani alle 21 ad Anfield

Tra poco più di ventiquattro ore l' Inter scenderà in campo ad Anfield contro il Liverpool per il ritorno degli ottavi di finale di Champions : l'attesa monta sempre di più, mentre è sempre più chiaro quello che sarà l'obiettivo dei nerazzurri nella sfida contro i Reds. Rimontare lo 0-2 rimediato a San Siro e conquistare un passaggio ai quarti di finale che avrebbe un sapore quasi storico. Ma ecco l'annosa domanda: cosa deve fare l'Inter per passare il turno?

La risposta è presto detta: per passare ai quarti di finale, l'Inter deve vincere in Inghilterra con più di due gol di scarto. Infatti, ricordiamo, da quest'anno nelle coppe europee non opererà più la regola sui gol in trasferta, e dunque nel caso in cui l'Inter vincesse con due gol di scarto la partita andrebbe senz'altro ai supplementari: questo sia se l'incontro dovesse finire 0-2 sia se il risultato dovesse essere 1-3, 2-4 o qualsiasi altro. I nerazzurri verranno invece eliminati in caso di pareggio, di sconfitta o anche di vittoria con un solo gol di scarto.