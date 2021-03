Cassano sull’Inter: “Dubito Suning ceda dopo i soldi spesi. Ma la squadra deve ancora migliorare”

Antonio Cassano, ex attaccante dell’Inter che negli ultimi tempi è stato piuttosto critico nei confronti della squadra, ha parlato nuovamente dei colori nerazzurri durante la consueta live del venerdì su BoboTV.

Cassano ha dichiarato: “Personalmente dubito Suning lasci tanto facilmente l’Inter. Hanno speso tanti soldi e preso giocatori importanti. Hanno investito e fatto di tutto per comprare la squadra e portare avanti il progetto, non ce li vedo a mollare. E volendo questo sarà un mercato in cui si potrà spendere poco, ci sono tanti parametri zero fortissimi. Come Wijnaldum, sarebbe da prendere subito. Anche se pare sia già molto vicino al Barcellona perché c’è Koeman“.

“Vendere un giocatore come Lautaro non avrebbe senso, perché l’Inter ha bisogno di migliorare. E se lo cedi l’unica seconda punta giovane che ti porti un miglioramento al suo posto è Mbappé. E quello quanto lo paghi?”.

GALANTE INCORONA BASTONI>>>