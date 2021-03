Galante su Bastoni: “L’unico in grado di seguire le orme di Chiellini”

Che Alessandro Bastoni, difensore 21 enne dell’Inter, sia un giocatore fuori dal comune ormai è stato notato da tutti gli addetti ai lavori. Il ragazzo migliora in maniera esponenziale, mostrando talento non solo nell’anticipare gli avversari e nel toglier loro la palla, ma anche nell’impostazione della manovra offensiva.

Proprio dell’evoluzione del ruolo e delle prospettive che può riservare il futuro a Bastoni, ha parlato Fabio Galante, ex difensore tra le altre anche dell’Inter. Galante, ai microfoni di TMW Radio, ha dichiarato: “Il giorno in cui Giorgio Chiellini si ritirerà si creerà un buco enorme nel calcio italiano. Per qualità, caratteristiche, temperamento e carriera merita di essere inserito nel novero dei più grandi difensori italiani. Un grandissimo calciatore. L’unico che per rendimento gli si può avvicinare e diventare il suo erede è Bastoni. Sta facendo grandi cose nonostante sia giovanissimo e può seguire le sue orme nel prosieguo della carriera”.

“Ho parlato con Cannavaro e abbiamo constatato che il ruolo è cambiato moltissimo rispetto al passato. Prima ci si allenava negli uno contro uno, sui duelli aerei. Oggi invece si pensa principalmente alla costruzione, al giocare la palla. Così si perde un po’ l’essenza del ruolo, quella che ormai incarna solo Chiellini. Si segna troppo facilmente”.

2 NERAZZURRI NELLA TOP 11 DELL’AIC>>>