Top 11 2019/2020 dell’Aic, per l’Inter premiati De Vrij e Barella

Un timido raggio di sole ha rischiarato gli ultimi giorni destabilizzanti in casa Inter, con i numerosi positivi al Covid-19 a frenare l’entusiasmo per la fuga in campionato. Sono stati infatti rivelati i vincitori dei premi per i migliori calciatori della passata stagione assegnati dall’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori. Nella top 11 figurano 2 calciatori interisti.

Si tratta di Stefan De Vrij e Nicolò Barella, entrambi protagonisti di una crescita esponenziale sia nello scorso campionato che in quello in corso. Il difensore olandese, pilastro della retroguardia di Antonio Conte e attualmente positivo al virus, ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Sono molto onorato per questo premio, soprattutto perché mi è stato riconosciuto dai colleghi e dagli allenatori. L’anno scorso siamo cresciuti tanto, sia individualmente che come squadra. I risultati lo dimostrano, la passata stagione siamo andati vicinissimi alla vittoria sia in campionato che in Europa League”.

A fargli eco le parole di Barella, esploso definitivamente negli ultimi due anni e faro di speranza per l’intero movimento calcistico italiano. Il centrocampista ex Cagliari ha dichiarato a Sky: “Ricevere questo premio mi riempie di orgoglio, anche perché è il secondo anno consecutivo che succede. Vuol dire che sto lavorando bene. Devo ringraziare soprattutto tutti i miei compagni e la società”.