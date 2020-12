Cavani confessa: “Sempre grato ai tifosi del Napoli, per loro ho detto no a Juventus ed Inter”

Quello di Edison Cavani è stato un nome accostato ai colori dell’Inter durante le ultime sessioni di mercato, quando la società nerazzurra era a caccia di un centravanti da affiancare a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Alla fine non se ne è fatto nulla e l’attaccante si è trasferito al Manchester United, dove ha segnato tre reti in sei partite. Intervistato da MondoNapoli.it, è tornato sull’interesse del club di Viale della Liberazione.

Afferma Cavani, parlando dei tifosi del Napoli: “Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani. Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo”.

