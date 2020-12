Sky – Confronto tra Conte e giocatori ad Appiano: voltare subito pagina per puntare allo scudetto

Una chiacchierata ad Appiano Gentile, un faccia a faccia per smaltire la delusione all’indomani dell’eliminazione in Champions League tra Conte e la sua Inter.

Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha parlato ai suoi ragazzi chiedendo di voltare subito pagina nell’immediato. Quanto successo ieri sera deve essere buttato alle spalle per evitare altri passi falsi in campionato, dove l’Inter può riscattarsi salvando la sua stagione.

