CdS – Atalanta-Inter, Gagliardini insidia Brozovic. Chi al fianco di Lautaro?

Quello di Lukaku non è l’unico dubbio di formazione che Conte è chiamato a scogliere alla vigilia della sfida in programma domani tra Atalanta e Inter.

Come riportato dal Corriere dello Sport, qualora Lukaku parta dalla panchina, bisognerà scegliere un altro partner d’attacco di Lautaro Martinez: Alexis Sanchez sembra essere favorito su Perisic, in gol martedì contro il Real Madrid.

A centrocampo intanto il grande ex della sfida Gagliardini insidia Brozovic per un posto al fianco di Vidal: l’azzurro è in rimonta e Conte potrebbe affidarsi a lui.