CdS – Covid ad Appiano, la Lega avvisa: Bologna-Inter andrà disputata. Conte in ansia

L’Inter attende i risultati dei nuovi tamponi, il rischio di dover fare i conti con più di 4 positività è altissimo. La sosta per le Nazionali aiuterà sicuramente Conte, ma il covid rischia di essere un ostacolo davvero duro da superare verso lo scudetto.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti la Lega Serie A, dopo il rinvio di Inter-Sassuolo, ha già fatto sapere che la gara in programma con il Bologna il prossimo 3 aprile andrà disputata, pur prendendo atto della situazione in casa nerazzurra. Resta da capire come l’Inter ci arriverà a questo appuntamento.

PERCHE’ E’ STATA RINVIATA INTER-SASSUOLO?