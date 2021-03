GdS – Nuovo stadio, passo indietro nel progetto: ora è tutto in discussione

Dopo le scottanti dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala sulla confusa situazione societaria dell’Inter, la riposta del club nerazzurro non si è fatta attendere. Duro scontro dunque tra il Comune di Milano e la società nerazzurra. Il progetto del nuovo stadio ha subito dunque un brusco rallentamento e se l’Inter non chiarirà la sua situazione difficilmente andrà avanti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a questo punto il passo indietro del mega progetto, presentato come studio di fattibilità nel luglio 2019, è comunque forte. I ritardi e i silenzi dell’amministrazione di Milano sembravano sempre più rumorosi davanti ai passi formali fatti da Inter e Milan. A maggio i club avevano presentato il documento finale dell’intero piano, corretto secondo le condizioni dettate dal Comune di Milano. A Novembre era arrivato lo studio di fattibilità, mentre un mese fa le società avevano consegnato le integrazioni sul piano economico finanziario e fornito ulteriori dettagli. Infine mancava solo l’ok della Giunta per rendere il progetto esecutivo. Ora, però, rimane tutto in discussione.

