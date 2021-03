CorSera- L’Inter paga le mensilità di gennaio e altre spettanze ai club: ecco la prima rata di Hakimi

L’Inter sta vivendo una difficile situazione dal punto di vista economico e finanziario. La proprietà di Suning è alle prese con la possibilità di cedere quote della società e presto la situazione sarà chiarita con l’arrivo imminente di Steven Zhang in Italia. Un piccolo passo in avanti, però, il club nerazzurro lo ha fatto: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la società starebbe risolvendo la questione legata ai pagamenti arretrati.

Come riporta il quotidiano, l’Inter sta attraversando un brutto periodo dal punto di vista finanziario e ha posticipato così il pagamento di alcune mensilità. Lo stesso discorso vale per altri club di Serie A, ma per quanto riguarda il club nerazzurro sono in pagamento le mensilità di gennaio e le spettanze agli altri club dovuti agli acquisti di mercato: tra queste c’è anche la prima rata per il pagamento del laterale marocchino Achraf Hakimi.

