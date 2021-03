Juventus-Napoli, Lazio-Torino e Inter-Sassuolo: perché il match di San Siro è stato rinviato e gli altri no

Il rinvio di Inter-Sassuolo, il comunicato dell’Ats di Milano e l’annuncio della Lega Serie A ha creato un mare di polemiche. C’è chi ha tirato in mezzo i precedenti di Juventus-Napoli e Lazio-Torino, quando inizialmente fu assegnata la vittoria a tavolino in favore della squadra di casa.

Precedenti che però non si legano a Inter-Sassuolo. Come infatti riportato dal Corriere dello Sport, c’è una differenza sostanziale con i due casi: la Lega infatti non aveva disposto il rinvio per Juventus-Napoli e Lazio-Torino, i padroni di casa si erano così presentati in campo costatando l’assenza dell’avversario. Il Sassuolo, invece, ha fatto sapere che non si sarebbe presentato a San Siro: il rinvio così è stato più facile.

INTER-SASSUOLO, DUE DATE PER IL RECUPERO >>>