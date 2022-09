CdS – Reazione d’orgoglio di Handanovic: titolare in Champions ma poi…

La bella prestazione di Handanovic contro il Torino ha contribuito in maniera determinante alla conquista dei 3 punti finali. Lo sloveno, che dopo tanto tempo si è accomodato in panchina lo scorso mercoledì contro il Bayern Monaco , ha fornito una reazione d'orgoglio, risalendo le gerarchie tra i pali.

Handanovic, secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, domani sera in Champions League dovrebbe tornare di nuovo titolare, nonostante le voci dessero Onana come favorito per le notti europee. Tuttavia, sempre secondo il quotidiano, questo non implica che l'ex Ajax farà il secondo per tutto l'anno. Inzaghi infatti è rimasto soddisfatto dalla prestazione del camerunense contro il Bayern ed è probabile che molto presto lo rivedremo in campo. Possibile un'alternanza simile, seppur magari più saltuaria, a quella tra Buffon e Szczęsny di qualche stagione fa?