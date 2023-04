Cds – Inzaghi ci crede: l’Inter può centrare tutti gli obiettivi

Non c’è equilibrio nella stagione dell’Inter, oscillante tra il grande percorso in Champions League e i continui inciampi in Serie A. Anche il futuro sembra vivere questa dicotomia: la stagione dei nerazzurri, infatti, può concludersi in gloria o divenire un completo disastro.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come l’Inter abbia ancora il suo destino completamente in mano e come questo sia uno dei pallini di Inzaghi per motivare i suoi ragazzi. I nerazzurri sono ancora in gara in tutte le competizioni e il tecnico crede nella possibilità di centrare tutti gli obiettivi.

In questo senso, i prossimi 7 giorni saranno decisivi: domani sera la sfida con il Benfica, domenica la trasferta di Empoli, per reagire in campionato, e mercoledì prossimo il ritorno della semifinale di Coppa Italia, contro la Juventus. Tante partite che richiederanno un grande dispendio fisico e mentale.

L’opinione di Passione Inter Dare un giudizio totale sulla stagione dell’Inter è impossibile. C’è troppa discrepanza tra il rendimento nelle coppe e quello in campionato. Tuttavia, sta arrivando il momento dei verdetti e lì si potrà avere un quadro migliore dei risultati raggiunti dagli uomini di Inzaghi. Ora come ora, i nerazzurri hanno il dovere di credere in tutti gli obiettivi: quest’annata può essere ancora storica, con due trofei da poter vincere e la qualificazione alla Champions League alla portata. Al tempo stesso, il fallimento totale è dietro l’angolo, specie senza ingresso nella massima competizione europea. All’Inter decidere da che parte stare.

Tante partite e una rosa che dovrà essere spremuta all’osso, ma per rendere la sua stagione memorabile, l’Inter dovrà andare oltre la stanchezza fisica. Dovrà compensare la mancanza di energie,