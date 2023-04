Domani sera, l’Inter si gioca una fetta fondamentale della sua stagione. A San Siro, i nerazzurri devono difendere lo 0-2 dell’andata a Lisbona, per raggiungere nuovamente, dopo 13 anni, le semifinali di Champions League. L’obiettivo è chiaro: la finale di Istanbul, ormai vicina. Per questo motivo, in casa interista ci sono già alcune preferenze per l’eventuale prossimo avversario.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, tutto l’ambiente sembrerebbe allineato: il Milan sarebbe l’avversario migliore. Ci sarebbe voglia di Derby, voglia di rivincita dopo la beffarda eliminazione di 20 anni fa, arrivata senza mai perdere. Lo vorrebbe la società e anche il gruppo squadra, convinto di essere superiore ai rossoneri.

I precedenti stagionali raccontano di 2 vittorie dell’Inter e 1 sola sconfitta, che, sempre secondo la Rosea, per i giocatori è stata solo frutto di tanti errori individuali. In Supercoppa e nel match di ritorno, invece, non c’è quasi mai stata storia. L’Inter conosce bene il Milan di Pioli e sarebbe in grado di prendere le giuste contromosse. Vincere un Derby europeo, inoltre, sarebbe una grossa medaglia anche per Inzaghi, il cui futuro è sempre più incerto.

Meglio il Milan del Napoli, dunque. Sebbene i nerazzurri abbiano battuto anche i partenopei, le armi tecniche e tattiche degli uomini di Spalletti sarebbero ritenute meno convenzionali e, quindi, più pericolose. In ogni caso, la semifinalista tra Napoli e Milan sarà decisa stasera, (1-0 per i rossoneri all’andata). Soprattutto, l’Inter dovrà fare il suo dovere domani, contro il Benfica.