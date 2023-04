Per un quarto posto in classifica che si allontana, c’è inevitabilmente la cessione di un big che, purtroppo, si avvicina. L’Inter si prepara a vivere un finale di stagione di fuoco, in cui il sogno Champions League e l’obiettivo Coppa Italia si mischiano con il piazzamento in campionato, che rimane il traguardo più importante in termini economici.

Nel caso in cui i nerazzurri si posizionassero dal quinto posto in giù, infatti, verrebbero a mancare qualcosa come circa 60 milioni di euro di ricavi, da dover ovviamente compensare con cessioni pesanti sul mercato. E, da questo punto di vista, il Corriere dello Sport rilancia una notizia: André Onana avrebbe superato Denzel Dumfries in cima alla classifica dei “favoriti” per un addio in estate da Milano. Il portiere camerunense ha estimatori soprattutto in Premier League, tra Chelsea e Manchester United, senza dimenticare il Barcellona.