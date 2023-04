Mancano due giorni alla partita, almeno per il momento, più importante della stagione nerazzurra. Inzaghi, per difendere il doppio vantaggio conquistato nella gara di andata e per accedere alle semifinali, vorrebbe poter contare su tutti i suoi uomini. Ma allora, visto quanto filtra da Appiano Gentile, il tecnico può ritenersi soddisfatto solamente in parte.

Già, perché in base a quanto riferisce Sky Sport, oggi dall’infermeria arrivano una notizia buona e una cattiva. La buona riguarda le condizioni di De Vrij, uscito per infortunio a inizio secondo tempo nel match con il Monza: l’olandese oggi ha svolto un lavoro personalizzato sul campo, il problema alla caviglia sembra non essere nulla di serio. Tuttavia, a prescindere dallo stato fisico dell’ex Lazio, il terzetto di difesa con il Benfica sarà composto da Bastoni, Acerbi e Darmian. Retroguardia che vince non si cambia.

E poi, però, c’è anche la cattiva notizia: Skriniar, pure stavolta, non sarà della partita. Il fastidio alla schiena che lo sta tormentando ormai da settimane non è ancora passato e dunque il centrale slovacco non potrà essere a disposizione nemmeno mercoledì sera. Un’assenza pesante, ma che l’Inter e Inzaghi nell’ultimo periodo hanno saputo gestire nel modo corretto, soprattutto in Champions.