Inter-Benfica, vietata la vendita di alcolici

Euforia e divertimento, ma solo per quello che accadrà sul campo. È ciò che si augura il Prefetto di Milano, Renato Saccone, che ha deciso di vietare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per il ritorno di Champions League tra Inter e Benfica.

Si vogliono evitare quindi eventuali animi accesi dei tifosi delle due squadre, magari fomentati proprio dagli effetti dell’alcool. Per questo, come riportato dal giornalista Daniele Mari sul suo account Twitter, sarà impossibile acquistare, sia in forma fissa che ambulante, pure delle semplici birre non solo a San Siro, ma sarà vietato anche l’asporto delle bevande in contenitori di vetro e lattine nelle zone di Corso Como, della Darsena, del Centro cittadino, di Sempione e nelle vie adiacenti allo stadio.

L’obiettivo è quello di vedere una battaglia e degli spiriti incandescenti solo sul campo, non fuori.