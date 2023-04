Chi è Lois Openda, il belga obiettivo per l’attacco dell’Inter

1 di 6

L’IDENTIKIT DI OPENDA

Con il destino di Lukaku che sembra ormai segnato, l’Inter è al lavoro per il futuro del proprio reparto offensivo. Tra i vari obiettivi di mercato per l’attacco nerazzurro, stamattina, è emerso il nome di Lois Openda, autore di un’ottima stagione con il Lens.

Belga classe 2000, Openda si sta mettendo in grande mostra in Ligue 1 e i suoi numeri lo testimoniano. Un giocatore dall’enorme potenziale e che, vista la giovane età, potrebbe rappresentare un investimento importante per i nerazzurri.

Andiamo a scoprire meglio, allora chi è Lois Openda e perché l’Inter sembra essere molto interessata a lui per il futuro dell’attacco.