Inter-Benfica, designato l’arbitro Del Cerro Grande: i precedenti

Inter-Benfica sarà una gara fondamentale per gli uomini di Inzaghi. I nerazzurri non possono permettersi di fallire la qualificazione alle semifinali di Champions League, specie dopo il successo per 2-0 a Lisbona. Il momento in Serie A non è esaltante, ma anche i portoghesi arrivano a San Siro con una sconfitta in campionato sulle spalle. Il calcio d’inizio del ritorno dei quarti di finale sarà mercoledì 19 aprile, alle ore 21.

A dirigere la gara sarà l’arbitro spagnolo, Carlos del Cerro Grande.

Il fischietto spagnolo è ancora alle prime gare in Champions League, tanto che in Inter-Benfica raggiungerà quota 5 partite nella massima competizione europea. Sarà la prima volta con i nerazzurri a questo livello, visto che gli altri 2 precedenti risalgono all’Europa League 2019/2020, contro Ludogorets e Bayer Leverkusen. In entrambi i casi è arrivata la vittoria: rispettivamente 2-0 e 2-1.

Mercoledì sera, al fianco di del Cerro Grande ci saranno gli assistenti Barbero e Porras Ayuso, mentre il quarto uomo sarà Soto Grado. Al VAR, invece, ci sarà Martinez Munuera, con Hernandez nel ruolo di AVAR.