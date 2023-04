SM – Senza Champions si complica la scelta del nuovo allenatore

L’aspetto finanziario è un argomento centrale in casa Inter. Per questo motivo, perdere gli introiti derivanti dalla prossima Champions League sarebbe un duro colpo per il club. Uno scenario che complicherebbe anche il futuro della panchina.

Come riportato da Sport Mediaset, infatti, sarebbe difficile sostenere i costi per la rescissione di alcuni obiettivi della società. De Zerbi, il preferito di Marotta, ha una clausola da 13 milioni e il Brighton non vuole trattare. Mentre Conceicao, altro profilo osservato dai nerazzurri, ne ha una da addirittura 18 milioni di euro.

Con i ritorni di Conte e Mourinho che paiono poco più che suggestioni, il nome più realistico al momento attuale sembra essere Thiago Motta, il quale, al momento, sembra però convinto a restare al Bologna.