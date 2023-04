La maglia è un cimelio importante per tantissimi tifosi dell’Inter, che ogni anno sono pronti a investire per poter acquistare la divisa nerazzurra, da indossare durante le partite, allo stadio o a casa, o semplicemente da tenere come ricordo. Tuttavia, per tutti loro arriva una brutta notizia.

Come riportato dal sito Footy Headlines, infatti, dal prossimo anno ci sarà un rincaro sul costo delle maglie, sia in versione Replica che in versione Authentic. Le prime vedranno un incremento di prezzo del 5.6%, passando dai 90 attuali a 95 euro di costo. Le maglie più pregiate, praticamente identiche a quelle indossate dai giocatori in campo, invece, subiranno un aumento di prezzo di 10 euro: il loro costo lieviterà fino a 150 euro.

L’aumento dei prezzi, inoltre, interesserà anche le divise da bambino e i pantaloncini da gara. Il prezzo aumenterà di 5 euro per ciascuno, andando a costare rispettivamente 75 e 45 euro.

L’aumento non riguarderà solo l’Inter, ma coinvolgerà tutte le squadre targate Nike. Previsto un rincaro anche per Puma e Adidas.