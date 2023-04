SM – L’Inter smentisce il premio Champions League: “una sconfitta”

Come già evidenziato, premiare i giocatori, per l’eventuale raggiungimento di quello che sarebbe stato solo l’obiettivo minimo, appariva come una scelta quantomeno discutibile. E, infatti, l’Inter ha fatto cadere l’ipotesi in poco tempo.

In un momento del genere, è giusto cercare di avere un po’ di polso con il gruppo. Le potenzialità per raggiungere almeno il quarto posto ci sono tutte e, visto anche il costo della rosa, non dovrebbero mancare di certo le motivazioni.