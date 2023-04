Cds – Colpe anche per giocatori: senza Champions pronti dei tagli

La rosa dell’Inter sembra ormai da rifondare. Tra giocatori pronti a essere ceduti, altri in scadenza e altri ancora, come Lukaku, che non sembrano destinati a rimanere a Milano, i nerazzurri dovranno rifondare profondamente nella prossima sessione di mercato.

I nerazzurri, in realtà, sono già al lavoro in questo senso, concentrati soprattutto sulla ricostruzione della difesa e dell’attacco. Tuttavia, un fallimento in campionato potrebbe cambiare tutto. D’altronde, mancare la qualificazione in Champions League avrebbe delle conseguenze economiche importanti.