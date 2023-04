Gds – Lukaku scontento: la gestione di Inzaghi non lo convince

Romelu Lukaku non sta vivendo una grande stagione. Fin qui, il suo ritorno all’Inter è stato fallimentare, tanto che una sua permanenza a Milano sembra fuori dai piani nerazzurri per la prossima stagione. Per il belga le colpe sono anche nel modo in cui viene gestito da Inzaghi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Lukaku non si sente al centro del progetto tecnico dell’Inter, poco convinto dal modo in cui viene sfruttato e dal minutaggio che gli è stato concesso. Non solo: il lavoro di Inzaghi, infatti, lo convincerebbe poco anche dal punto di vista della tipologia di allenamenti usati dall’allenatore nerazzurro.