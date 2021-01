CdS – Stipendi Inter, ipotesi riduzione ingaggi: trattativa tra club e giocatori. Sul piatto…

In vista della finestra invernale di mercato, l’obiettivo in casa Inter è quella di ridurre il monte ingaggi sfoltendo la rosa. La dirigenza nerazzurra, come riportato dal Corriere dello Sport, ha pagato gli stipendi di settembre e ottobre, ha rinviato a febbraio quelli di luglio e agosto con un accordo e sta parlando con lo spogliatoio nerazzurro per le mensilità di novembre e dicembre, da saldare entro il 16 febbraio per non incorrere in penalizzazioni.

L’Inter non corre rischi: o ci sarà un nuovo accordo con i giocatori per pagare più avanti o l’intero gruppo potrebbe aiutare con uno sconto. Quella nerazzurra è stata una delle poche società a non tagliare gli ingaggi durante la pandemia, uno sforzo potrebbe essere richiesto ora, magari allungando di un anno i vincoli.

