The Guardian – La classifica dei 60 talenti più promettenti al mondo: c’è un giovane nerazzurro

The Guardian, quotidiano inglese, la scorsa settimana aveva stilato la classifica dei 100 migliori giocatori del 2020. Tra questi c’erano anche tanti nerazzurri come Lukaku, Barella e molti altri ancora. Oggi, lo stesso quotidiano ha stilato la classifica dei 60 giovani talenti più promettenti del calcio mondiale nel 2020.

Buone notizie per l’Inter che si ritrova in classifica Cesare Casadei, centrocampista dell’Inter Primavera classe 2003, che si è messo in mostra con l’Under 19 nella scorsa stagione. Cesare siglò la rete ce regalò ai nerazzurri i quarti di finale di Youth League nella sfida vinta per 1-0 contro il Rennes.

Casadei da quando è stato aggregato alla squadra di Armando Madonna ha già siglato tre reti: la prima contro il Rennes, mentre le altre due contro Sampdoria e Spal. Il quotidiano inglese ha scritto che si sta guadagnando una certa reputazione e lo definisce un centrocampista combattivo e senza paura. Nella speciale classifica del Guardian c’è anche l’ex attaccante dell’Inter ora allo Zurigo, Wilfred Gnonto.

