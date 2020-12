Wallabies – Hakimi e Theo Hernandez i migliori terzini del 2020

Un 2020 all’insegna dei terzini per le squadre di Milano. Sia l’Inter, sia il Milan hanno portato a Milano due terzini dal Real Madrid: Achraf Hakimi e Theo Hernandez, che si sono distinti per le loro prestazioni. Per questo motivo, Wallabies, startup milanese fondata da Luigi Libroia, Marco Englaro e Federico Romano, li ha posizionati al primo posto nelle classifiche dei migliori terzini destro e sinistro della Serie A 2020.

La startup milanese tramite l’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il processo di scouting a servizio dei club. Achraf Hakimi si è posizionato primo nella classifica dei migliori laterali destri in Serie A del 2020 davanti a Cuadrado e Hateboer, mentre Hernandez si è posizionato primo nella classifica dei migliori laterali sinistri in Serie A del 2020, davanti a Gosens e Spinazzola.

Hakimi ha conquistato il primato con un index di 71,31, il più alto tra i terzini in classifica. Il marocchino ha collezionato già 4 reti e 4 assist in 14 presenze in Serie A. Si è messo in mostra per il numero di passaggi chiave per partita e per il numero medio di cross effettuati per singolo match . Fondamentale anche il dato medio sui palloni persi a incontro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<