Sondaggio – Che voto date fin qui alla stagione dell’Inter? Parola ai tifosi

Il 2020 è giunto al termine e l’Inter l’ha concluso con la vittoria contro il Verona il 23 dicembre. Un anno fatto di alti e bassi anche a causa della pandemia causata dal Covid-19. Una stagione 2020/21 che i nerazzurri di Antonio Conte hanno iniziato poco più di un mese dopo la fine della stagione 2019/20 con la sconfitta in finale di Europa League.

Infatti, le prime settimane di questa nuova stagione sono state un po’ difficili per l’Inter che è addirittura arrivata quarta in Champions League, non riuscendo a raggiungere nemmeno l’Europa League. Poi la svolta in campionato contro il Sassuolo e le successive vittorie che l’hanno portata al secondo posto in classifica, a meno 1 dal Milan capolista.

Sui nostri canali social abbiamo chiesto ai tifosi nerazzurri che voto davano alla stagione 2020/21 dell’Inter fino ad ora. Il 43% dei tifosi ha assegnato all’Inter di Antonio Conte un voto tra 6-7, mentre il 21% ha scelto di votare l’Inter con un bel 7-8. Una belle fetta di tifosi, il 34% ha puntato sul 5-6, mentre solo il 2% è stata più generosa con un 8-9.

Una stagione che riprenderà il 3 gennaio con la gara contro il Crotone e che vedrà l’Inter impegnata solo in campionato e in Coppa Italia, un modo per concentrarsi su un obiettivo ben preciso.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<