Le due Inter di questa stagione, con il Sassuolo la svolta. Conte ha ritrovato le certezze: i numeri a confronto

Sette vittorie di fila, una condizione ritrovata ed una serie di prestazioni finalmente convincenti: negli ultimi due mesi l’Inter di Antonio Conte si è trasformata, superando le difficoltà di inizio stagione e tornando appieno nella lotta per il titolo. Il 2020 è stato infatti chiuso con la formazione nerazzurra attaccata alla vetta, ad una sola lunghezza di distanza dal Milan capolista.

Ma quale è stato il momento di svolta per l’Inter? C’è una data che fa da spartiacque, e la si può trovare andando a cercare sul calendario lo scorso ventotto novembre, quando la squadra di Conte scendeva in campo per la partita con il Sassuolo reduce dalla batosta casalinga contro il Real Madrid in Champions League. Sulla formazione nerazzurra sferzava un vento di pesanti critiche, con numerose incertezze tattiche e caratteriali.

Da allora qualcosa è cambiato: con il 3-5-2 l’Inter ha ritrovato quelle certezze tattiche che sembravano smarrite, ed i risultati hanno finalmente sorriso ai nerazzurri. Se nelle otto partite precedenti gli uomini di Conte avevano realizzato tredici gol, nelle successive ne hanno messi a segno ben diciassette.

Ma il cambio di passo è confermato soprattutto da un altro fattore, ben più importante. Nelle otto gare precedenti alla sfida con gli emiliani, infatti, gli uomini di Conte avevano raccolto un magro bottino di vittorie: in sole due occasioni, infatti, Lukaku e compagni sono tornati a casa con i tre punti, conquistati nelle uscite con Genoa e Torino.

Ben diverso il passo successivo, quando l’Inter dalle ritrovate certezze tattiche ma soprattutto d’atteggiamento ha saputo risalire al meglio la china. Da allora sono arrivate ben sette vittorie ed un solo pareggio, per quanto pesantissimo contro lo Shakhtar Donetsk, che è costato l’eliminazione dalla Champions League.

