Cesari contro l’arbitro di Inter-Milan: “Era fallo su Asllani”

Brutta sconfitta in rimonta per l’Inter nel derby contro il Milan, che non ha permesso ai nerazzurri di vincere la quarta Supercoppa Italiana consecutiva e di conquistare il primo trofeo stagionale. In vantaggio per 2-0, la gara è stata subito riaperta da una punizione di Theo Hernandez, che però ha creato qualche polemica.

I tifosi interisti e anche Inzaghi, infatti, hanno evidenziato un possibile fallo di Morata su Asllani, nell’azione che ha portato alla punizione. La conferma dell’errore dell’arbitro Sozza è arrivata dalla moviola di Graziano Cesari, nel post-partita di Mediaset.

Queste le sue parole sull’episodio:

“Inzaghi si è lamentato del primo gol del Milan, per un fallo a inizio azione che Sozza non ha visto. Anche Barella in campo è stato il primo a protestare. L’arbitro non vede quello che succede tra Asllani e Morata. Il fallo di Mkhitaryan è corretta, ma prima c’è il fallo su Asllani? Morata non colpisce il pallone, ma il tallone del giocatore dell’Inter. Sozza era girato e l’ha perso. Questo è sicuramente un errore”.

L’ex arbitro, poi, ha evidenziato anche un mancato giallo a Thiaw, che aveva fatto infuriare Barella in campo:

“Fallo di Thiaw su Barella? Poteva fare meglio. Doveva dare il giallo a Thiaw. Fa proseguire, ma le immagini sono chiare. Tocca il pallone Barella e forse anche Thiaw con la suola, ma la gamba destra si alza e interrompe la corsa di Barella”