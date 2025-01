INCUBO infortuni per l’Inter: anche De Vrij KO

Serata da dimenticare a Riyadh per l’Inter, che perde la Supercoppa Italiana in rimonta contro il Milan, e deve anche fare i conti con nuovi infortuni. Infatti, Simone Inzaghi non deve fare i conti solo con il problema muscolare accusato da Hakan Calhanoglu.

Come rivelato anche dal tecnico nerazzurro nel post-gara, Stefan De Vrij ha riportato un problema al flessore, che no ngli ha permesso di concludere la gara. Da capire l’entità dell’infortunio nei prossimi giorni, quando il giocatore si sottoporrà quasi sicuramente a esami strumentali.