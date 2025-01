Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta dell’Inter nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, arrivata dopo una rimonta scioccante subita dalla squadra nerazzurra nel secondo tempo.

Queste le sue parole:

SCONFITTA – “Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Milan, che non hai mai mollato. Chiaramente sull’azione del 2-1 abbiamo perso una palla, quando era il momento di controllare. Abbiamo avuto tante occasioni per il 3-1 e poi purtroppo l’abbiamo persa. Una sconfitta dolorosa, che fa male, ma questa squadra si è sempre rialzata. Chiaro che brucia, ma si va avanti. Abbiamo 6 partite in 18 giorni e bisogna ripartire nel modo migliore”.

GOL NEL FINALE – “Penso sia un dato che non riguarda solo l’Inter. Quando arriva la fatica si abbassa un po’ l’intensità. In difesa in questo momento abbiamo fuori i giocatori e stanno giocando sempre gli stessi. Abbiamo preso il gol del 2-1 dove forse c’era fallo su Asllani, ma dovevamo gestirla meglio sul 2-0”.

PRESSING MILAN – “La pressione del Milan? Non le ho viste tutte queste pressioni nel primo tempo, avevamo tutto il tempo e potevamo gestire meglio. Nel secondo tempo i cambi hanno inciso. Dovevamo chiudere la partita e purtroppo non l’abbiamo fatto. Anche da queste sconfitte dolorose si può crescere. Prenderemo insegnamenti, io per primo, perché perdere una finale con due gol di vantaggio fa male”.

INFORTUNI – “Thuram e Calhanoglu sono giocatori importantissimi, ma giocando ogni 3 giorni non devono esserci imprescindibili. Aspettiamo che rientrino i difensori, perché giocare così tanto non è semplice e bisogna cercare di alternare i giocatori e cercare di non perderli”.

BASTONI – “Bastoni dopo la botta in faccia doveva assestarsi i primi 5-6 minuti. In quei minuti lì anche De Vrij mi aveva detto che aveva un problemino al flessore e che non era in grado di proseguire. Ho aspettato 7-8 minuti, poi sembrava più pronto Bastoni per finire la partita”