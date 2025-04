Cesari SMENTISCE l’ennesima fake news contro l’Inter

Il secondo tempo dell’Inter al Tardini ha fatto molto discutere. I nerazzurri si sono fatti rimontare due reti di vantaggio e al centro delle critiche sono finite sia le sostituzioni di Inzaghi e il suo staff, sia l’atteggiamento della squadra nella ripresa. Le polemiche, però, non si sono fermate qui.

Su internet, infatti, si è accesa una discussione sul gol del 2-0, siglato con un po’ di fortuna da Thuram. La questione sarebbe un possibile tocco di mano dell’attaccante francese, che avrebbe modificato la traiettoria della sua conclusione. A fare chiarezza è intervenuto Graziano Cesari.

L’ex arbitro ha commentato l’episodio nella consueta puntata settimanale di Pressing, evidenziando come siano poche le immagini a fare chiarezza su quanto accaduto. Tuttavia, ce ne sarebbero un paio che dimostrerebbero come non ci sia alcun tocco di braccio di Thuram.

Tocco di mano di Thuram: le parole di Graziano Cesari

Questa la moviola e il commento di Graziano Cesari in merito al gol del 2-0 in Parma-Inter e al presunto tocco di braccio di Marcus Thuram:

“Abbiamo 7 telecamere a disposizione e quando non c’è certezza rimane la decisione iniziale. C’è un’immagine che mi piace molto e che abbiamo rallentato con la slow motion ed evidenziato con la lente. Si vede che tra il braccio di Thuram e il pallone c’è aria, c’è spazio. A me sembra che non ci sia assolutamente tocco di mano. Per confortare questo giudizio c’è un’altra immagine, che mostra come la traiettoria del pallone gira sempre allo stesso modo, non cambia mai traiettoria”.