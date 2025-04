L’Inter in missione Champions: Inzaghi spinge su un concetto

La frenata in Serie A contro il Parma ha lasciato qualche rammarico, ma l’Inter è già pronta a voltare pagina per concentrarsi su un altro obiettivo fondamentale della stagione nerazzurra. Domani sera, infatti, i nerazzurri giocheranno il primo atto dei quarti di finale di Champions League, in casa del Bayern Monaco.

Una missione importante per l’Inter, ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, che fin qui ha mostrato la versione migliore di sé proprio in Europa. Proprio su questo concetto insisterà in queste ore Simone Inzaghi, come riportato da La Gazzetta dello Sport. D’altronde, i nerazzurri sono stati granitici in Champions League, incassando fin qui solamente 2 reti.

Inzaghi sembra convinto di poter affrontare al meglio questo impegno, nonostante l’inciampo in campionato, grazie anche a una convinzione maturata insieme al suo staff, riportata sempre dalla Rosea: tutte le big impegnate anche in Europa stanno lasciando qualche punto, per via di questo calendario molto fitto.